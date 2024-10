Angelika Hutter patteggia 4 anni e 8 mesi di carcere: in auto travolse e uccise il piccolo Mattia (neppure 2 anni), il papà Marco e la nonna (Di martedì 8 ottobre 2024) Angelika Hutter ha patteggiato la pena di 4 anni e 8 mesi di carcere per la strage di Santo Stefano (Belluno): la 33enne tedesca il 6 luglio di un anno fa travolse in auto una famiglia che Ilgazzettino.it - Angelika Hutter patteggia 4 anni e 8 mesi di carcere: in auto travolse e uccise il piccolo Mattia (neppure 2 anni), il papà Marco e la nonna Leggi tutta la notizia su Ilgazzettino.it (Di martedì 8 ottobre 2024)hato la pena di 4e 8diper la strage di Santo Stefano (Belluno): la 33enne tedesca il 6 luglio di un anno fainuna famiglia che

Angelika Hutter patteggia 4 anni e 8 mesi - Sarà applicata una pena concordata ad Angelika Hutter, la donna tedesca che il 6 luglio del 2023, a Santo Stefano di Cadore (Belluno), era alla guida dell'auto che travolse una famiglia veneziana: morirono Marco Antoniello, di 47 anni, il figlio Mattia (2) e la nonna del piccolo, Maria Grazia... (Veneziatoday.it)

Investe e uccide tre persone - Angelika Hutter chiede di patteggiare 4 anni. I familiari delle vittime : “La pena sia severa” - Nessuna condanna è commisurabile al crimine La famiglia, assistita dall’avvocato Alberto Berardi, non ha voluto commentare il possibile patteggiamento. I consulenti del gip avevano infatti riscontrato nella donna uno stato di seminfermità mentale ed elevato grado di pericolosità sociale, ma ... (Secoloditalia.it)

Strage di Santo Stefano di Cadore - chiesta condanna a 4 anni e 8 mesi per la 32enne Angelika Hutter - Il sostituto procuratore di Belluno ha chiesto una condanna a quattro anni e 8 mesi di reclusione per Angelika Hutter, la 32enne che il 6 luglio 2023 investì e uccise una famiglia a Santo Stefano di Cadore, in provincia di Belluno. La donna travolse con la sua auto un bimbo di 2 anni, il papà ... (Fanpage.it)