Amanda e Helena litigano dopo la diretta del Grande Fratello: volano parole grosse – VIDEO (Di martedì 8 ottobre 2024) Scopri come le nomination della settima puntata hanno scatenato tensioni tra Amanda ed Helena in un acceso confronto dopo la diretta del Grande Fratello. L'articolo Amanda e Helena litigano dopo la diretta del Grande Fratello: volano parole grosse – VIDEO proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Blogtivvu.com - Amanda e Helena litigano dopo la diretta del Grande Fratello: volano parole grosse – VIDEO Leggi tutta la notizia su Blogtivvu.com (Di martedì 8 ottobre 2024) Scopri come le nomination della settima puntata hanno scatenato tensioni traedin un acceso confrontoladel. L'articololadelproviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Al GF Amanda Lecciso litiga con Helena Prestes dopo la diretta : “Instabile - non si capisce quando parli” - Dopo la diretta del 7 ottobre del Grande Fratello, è nata un'accesa discussione tra Amanda Lecciso e Helena Prestes per via delle nomination. Continua a leggere . "Continui a fare pettegolezzi", ha risposto la modella. "Sei instabile, non si capisce quando parli", ha detto la prima alla ... (Fanpage.it)

Amanda Lecciso contro Helena Prestes - volano stracci dopo la puntata - Io mi so spiegare bene in italiano. Amanda Lecciso ha rincarato la dose: “Non si capisce nulla!”. Amanda Lecciso delusa dalla nomination ricevuta dalla modella brasiliana, ha deciso di confrontarsi con lei e da quel momento sono volati stracci. Fai i pettegolezzi negativi, riporti le cose. Ho ... (Biccy.it)

Grande Fratello - Helena Prestes e Amanda Lecciso criticano Jessica Morlacchi : "Giglio non c'entra niente" (VIDEO) - Amanda Lecciso ed Helena Prestes si scambiano le loro opinioni riguardo le continue discussioni avvenute nella Casa del Grande Fratello tra Yulia Bruschi e Jessica Morlacchi. (Comingsoon.it)