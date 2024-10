Iltempo.it - Aggressione alla troupe del Tg3 in Libano. C'è un morto

(Di martedì 8 ottobre 2024) Ladel Tg3 inè stata aggredita questa mattina mentre documentava la situazione al confine con Israele. L'autista locale ha avuto un infarto ed èdopo il trasporto in ospedale. Lo riporta su X la testata Rai, postando il servizio con il racconto dell'inviata Lucia Goracci. “Eravamo in un villaggio a nord di Sidone, sul luogo di un bombardamento di due notti fa. La fixer aveva segnalato al locale Hezbollah la nostra presenza, stavamo riprendendo senza problemi, la gente ci parlava. Ma è spuntato un uomo, che è andato contro Marco Nicois tentando di strappargli la telecamera, abbiamo protetto Marco, poi siamo tornati in auto pronti a allontanarci in fretta. Sono arrivati altri che hanno preso a spintonare e spintonare l'auto, il primo uomo ha provato a tirarci una grossa pietra, c'era chi lo tratteneva e c'era chi lo aizzava.