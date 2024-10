A due passi il disastro traianeo. E la Sovrintendenza cosa fa? (Di martedì 8 ottobre 2024) Di qua un’area portuale recuperata e a disposizione dei turisti, di là una vera e propria giungla laddove, al contrario, dovrebbe essere valorizzato un sito archeologico di enorme spessore culturale. Tutta colpa dello scarso interesse della Soprintendenza Unica delle Marche a risolvere una querelle con la società privata, con sede nel milanese, proprietaria dell’area del Porto traianeo. Non è stato edificante ieri mattina inaugurare la piazzetta con vista diretta proprio sul degrado del sito archeologico di cui il Carlino si è occupato più volte e anche di recente. Ilrestodelcarlino.it - A due passi il disastro traianeo. E la Sovrintendenza cosa fa? Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Di qua un’area portuale recuperata e a disposizione dei turisti, di là una vera e propria giungla laddove, al contrario, dovrebbe essere valorizzato un sito archeologico di enorme spessore culturale. Tutta colpa dello scarso interesse della Soprintendenza Unica delle Marche a risolvere una querelle con la società privata, con sede nel milanese, proprietaria dell’area del Porto. Non è stato edificante ieri mattina inaugurare la piazzetta con vista diretta proprio sul degrado del sito archeologico di cui il Carlino si è occupato più volte e anche di recente.

A due passi il disastro traianeo. E la Sovrintendenza cosa fa? - L’assessore ai Lavori Pubblici: "Purtroppo non si può intervenire in aree che non sono di competenza di enti e ministeri. C’è una pendenza con una società che reclama corrispettivi". (ilrestodelcarlino.it)

De Paola critica la Juventus: 'Peggior prestazione della stagione, Luiz un disastro" - Parlando poi dei due rigori concessi nella sfida di Torino, De Paola ha affermato che quello accordato alla Juventus era evidente facendo notare un doppio tocco di mano di Luperto, prima con la ... (it.blastingnews.com)

Auto europee, disastro annunciato: qualcosa si muove ma rinviare non basta - La conclamata crisi che sta sconvolgendo il settore automotive europeo, principalmente a causa dei modesti volumi di vendita delle auto elettriche, non ci coglie impreparati. Anzi, come forse si ricor ... (informazione.it)