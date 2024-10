Zara: «Inter e Juventus accomunate dal destino, ma delle differenze» (Di lunedì 7 ottobre 2024) Furio Zara ha commentato la situazione vissuta da Inter e Juventus in questo inizio di stagione. Alle similitudini riscontrabili tra le due squadre si aggiungono delle differenze evidenti. IL RAGIONAMENTO – Furio Zara ha espresso il suo commento a Rai2 riguardo lo stato attuale di Inter e Juventus dopo 7 giornate di Serie A: «accomunate da uno stesso destino. Situazioni e stati d’animo sono diversi. L’Inter vola, avendo avuto come spartiacque il derby perso, con la reazione attesa che è arrivata con tre vittorie consecutive. Thuram è indubbiamente il mattatore di questa Inter. L’attacco fa i fuochi d’artificio, mentre la difesa è un colabrodo. Dall’altra parte c’è la Juventus, con la miglior difesa del campionato e un insieme di equivoci contro il Cagliari. (Di lunedì 7 ottobre 2024) Furioha commentato la situazione vissuta dain questo inizio di stagione. Alle similitudini riscontrabili tra le due squadre si aggiungonoevidenti. IL RAGIONAMENTO – Furioha espresso il suo commento a Rai2 riguardo lo stato attuale didopo 7 giornate di Serie A: «da uno stesso. Situazioni e stati d’animo sono diversi. L’vola, avendo avuto come spartiacque il derby perso, con la reazione attesa che è arrivata con tre vittorie consecutive. Thuram è indubbiamente il mattatore di questa. L’attacco fa i fuochi d’artificio, mentre la difesa è un colabrodo. Dall’altra parte c’è la, con la miglior difesa del campionato e un insieme di equivoci contro il Cagliari. (Inter-news.it)

