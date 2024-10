Un tremendo incidente sulla statale, poi le fiamme avvolgono il tir e l’auto: due morti (Di lunedì 7 ottobre 2024) Un incidente choc si è verificato nella giornata del 7 ottobre su una strada statale. Dopo un terribile schianto, le fiamme hanno inghiottito i due mezzi coinvolti, ovvero un’automobile e un tir. E per due persone non c’è stato niente da fare, infatti sono morte praticamente sul colpo. Inefficaci tutte le manovre di rianimazione dei soccorritori del 118, arrivati sul posto assieme ai vigili del fuoco. L’incidente che ha provocato un incendio dei mezzi e due morti è avvenuto a causa di uno scontro molto violento. Le cause del sinistro dovranno essere accertate dalla polizia locale e dalla polizia stradale. I rilievi sono stati affidati a loro, mentre sul luogo della tragedia si sono recati pure i tecnici dell’Anas per permettere la gestione del traffico. Leggi anche: Auto elettrica prende fuoco nel garage. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Unchoc si è verificato nella giornata del 7 ottobre su una strada. Dopo un terribile schianto, lehanno inghiottito i due mezzi coinvolti, ovvero un’automobile e un tir. E per due persone non c’è stato niente da fare, infatti sono morte praticamente sul colpo. Inefficaci tutte le manovre di rianimazione dei soccorritori del 118, arrivati sul posto assieme ai vigili del fuoco. L’che ha provocato un incendio dei mezzi e dueè avvenuto a causa di uno scontro molto violento. Le cause del sinistro dovranno essere accertate dalla polizia locale e dalla polizia stradale. I rilievi sono stati affidati a loro, mentre sul luogo della tragedia si sono recati pure i tecnici dell’Anas per permettere la gestione del traffico. Leggi anche: Auto elettrica prende fuoco nel garage.

