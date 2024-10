Ucraina: attacco alla Tv russa rivendicato da hacker filo Kiev (Di lunedì 7 ottobre 2024) Il gruppo hacker filo-ucraino 'Sudo rm-RF' ha rivendicato l'attacco informatico contro la tv pubblica russa in precedenza annunciato dal portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. Lo riporta Rbc Ucraina L'articolo Ucraina: attacco alla Tv russa rivendicato da hacker filo Kiev proviene da Firenze Post. .com - Ucraina: attacco alla Tv russa rivendicato da hacker filo Kiev Leggi tutta la notizia su .com (Di lunedì 7 ottobre 2024) Il gruppo-ucraino 'Sudo rm-RF' hal'informatico contro la tv pubblicain precedenza annunciato dal portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. Lo riporta RbcL'articoloTvdaproviene da Firenze Post.

Ucraina - quando il 25 febbraio 2022 Israele condannava "l'invasione russa" : "La guerra non è lo strumento per risolvere i conflitti" - Due anni e mezzo dopo quella dichiarazione suona quanto mai fuori luogo visto che lo Stato ebraico ha portato in scen . Circa due anni e mezzo prima di far scattare la sua guerra, Israele condannava "l'invasione russa" in Ucraina, asserendo che "la guerra non è lo strumento per risolvere i ... (Ilgiornaleditalia.it)

Ucraina : bomba guidata russa colpisce condominio a Kharkiv - 12 feriti - Tutti i residenti dell'edificio sono stati evacuati e i soccorritori stanno lavorando sul luogo dell'attacco. . Potrebbero esserci persone sepolte sotto le macerie, ha aggiunto Syniehubov. Lo ha riferito il governatore dell'Oblast di Kharkiv Oleh Syniehubov. Kiev, 3 ott. (Adnkronos) - La Russia ... (Liberoquotidiano.it)