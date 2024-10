Tempo in peggioramento a Chieti con piogge e rovesci: in arrivo una nuova perturbazione (Di lunedì 7 ottobre 2024) Due forti perturbazioni atlantiche sono previste sull'Italia in settimana: le due ondate di malTempo colpiranno soprattutto il Centronord con precipitazioni anche notevoli, specie a ridosso dei rilievi, mentre il Sud sarà in posizione più marginale con effetti soprattutto martedì su Campania e Chietitoday.it - Tempo in peggioramento a Chieti con piogge e rovesci: in arrivo una nuova perturbazione Leggi tutta la notizia su Chietitoday.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Due forti perturbazioni atlantiche sono previste sull'Italia in settimana: le due ondate di malcolpiranno soprattutto il Centronord con precipitazioni anche notevoli, specie a ridosso dei rilievi, mentre il Sud sarà in posizione più marginale con effetti soprattutto martedì su Campania e

Tempo in peggioramento sulla Lombardia : in arrivo una nuova perturbazione atlantica - Temperature: Minime in lieve aumento (12/14°C), massime in lieve aumento (14/17°C, valori superiori su bresciano e mantovano). Tenenza ad esaurimento dei fenomeni a partire dal tardo pomeriggio dai settori più occidentali. Venti: In pianura venti moderati da sud-est, in quota venti forti da sud. ... (Bergamonews.it)

Weekend con anticiclone temporaneo - ma domenica previsto nuovo peggioramento meteorologico - Tuttavia, potrebbero verificarsi alcuni disturbi locali, con la formazione di nuvole e brevi piogge pomeridiane, in particolare sulle Alpi occidentali e nelle aree interne del Centro-Sud. . Roma - Sabato tempo stabile e soleggiato in gran parte d’Italia, ma domenica arrivano piogge e temporali sui ... (Abruzzo24ore.tv)

Forti raffiche di vento e pioggia - scatta l’allerta gialla. Tempo in peggioramento : le previsioni meteo - Firenze, 16 settembre 2024 – Peggiora il tempo in Toscana. Mari: poco mossi. Domani, martedì 17 settembre, sono previste precipitazioni sparse sulla dorsale appenninica. Mari mossi al largo e temperature stazionarie.  Per giovedì 19 settembre nuvolosità variabile con addensamenti più compatti in ... (Lanazione.it)