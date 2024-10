Serie C, girone C: tre squadre in vetta, l’ottavo turno si chiude stasera con Crotone-Avellino (Di lunedì 7 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoManca all’appello solo la sfida Crotone-Avellino, in programma questa sera allo “Scida” (ore 20:30) per completare l’ottavo turno nel girone C di Serie C. In vetta ci sono tre squadre in coabitazione a 16 punti, vale a dire Benevento, Picerno e Monopoli. In alto la classifica è cortissima con nove squadre in appena tre punti. Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoManca all’appello solo la sfida, in programma questa sera allo “Scida” (ore 20:30) per completarenelC diC. Inci sono trein coabitazione a 16 punti, vale a dire Benevento, Picerno e Monopoli. In alto la classifica è cortissima con novein appena tre punti.

