Ritrovato Davide Piccinali il medico scomparso | come sta

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Èdell’Ospedale San Raffaele Sospiro di sollievo per la famiglia delnelle ultime ore enelle prime ore della mattina del 7 ottobre. È stato infattia Vicenza, il 39ennespecializzando del San Raffaele di Milano, bresciano di nascita, che erada venerdì. Ad annunciarlo all’Ansa è stato il fratello Dario. “È a Vicenza, si era registrato in un hotel. Siamo insieme e sta bene” ha detto Dario, il fratello. I primi a preoccuparsi erano stati i colleghi e poi la famiglia che lo aspettava a Brescia per il weekend. Da venerdì mattina non si avevano avuto più notizie di, specializzando in cardiochirurgia all’ospedale San Raffaele di Milano.