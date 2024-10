Oltre i cori contro Tajani: ecco le ambizioni dei giovani leghisti (Di lunedì 7 ottobre 2024) Si sono fatti sentire, i giovani della Lega. Al punto che il segretario Matteo Salvini, sabato, ha dovuto chiedere scusa per il loro striscione e per i cori “Tajani vaffanculo”. Tra i giovani leghisti, come i liceali quando la professoressa che li ha appena sgridati esce dalla classe, il sentimento che resta dopo la strigliata del segretario è quello dell’ironia e della goliardia di chi sa che l’ha fatta grossa, ma “siam giovani, cosa dobbiamo fare? Essere timidi e moderati?”. Eppure per i salviniani junior questo è un periodo delicato: si avvicina il congresso in cui si dovrà scegliere il nuovo segretario della Lega lombarda. Per il momento, c’è un solo candidato: Massimiliano Romeo, capogruppo del Senato della Lega. Ma tutti sanno che a sfidarlo sarà probabilmente Luca Toccalini, deputato e segretario dal 2019 della Lega giovani. Ilfoglio.it - Oltre i cori contro Tajani: ecco le ambizioni dei giovani leghisti Leggi tutta la notizia su Ilfoglio.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Si sono fatti sentire, idella Lega. Al punto che il segretario Matteo Salvini, sabato, ha dovuto chiedere scusa per il loro striscione e per ivaffanculo”. Tra i, come i liceali quando la professoressa che li ha appena sgridati esce dalla classe, il sentimento che resta dopo la strigliata del segretario è quello dell’ironia e della goliardia di chi sa che l’ha fatta grossa, ma “siam, cosa dobbiamo fare? Essere timidi e moderati?”. Eppure per i salviniani junior questo è un periodo delicato: si avvicina il congresso in cui si dovrà scegliere il nuovo segretario della Lega lombarda. Per il momento, c’è un solo candidato: Massimiliano Romeo, capogruppo del Senato della Lega. Ma tutti sanno che a sfidarlo sarà probabilmente Luca Toccalini, deputato e segretario dal 2019 della Lega

