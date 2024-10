Mo: Barelli, 'Italia in prima linea per ricerca via pace' (Di lunedì 7 ottobre 2024) Roma, 7 ott. (Adnkronos) - "Un anno fa un attentato orribile e vile ha spezzato 850 vite e ha privato della libertà 250 persone, di cui 30 bambini, vite sospese, fragili e innocenti. Oggi è nostro dovere ricordare quel terribile giorno che ha cambiato per sempre il corso della storia ed esprimere tutta la nostra vicinanza al popolo israeliano. Il governo Italiano è in prima linea nel lavoro prezioso e incessante nella ricerca della via del dialogo e della diplomazia, unica strada possibile perché tacciano le armi per sempre". Lo scrive in una nota Paolo Barelli, presidente dei deputati di Forza Italia. Liberoquotidiano.it - Mo: Barelli, 'Italia in prima linea per ricerca via pace' Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Roma, 7 ott. (Adnkronos) - "Un anno fa un attentato orribile e vile ha spezzato 850 vite e ha privato della libertà 250 persone, di cui 30 bambini, vite sospese, fragili e innocenti. Oggi è nostro dovere ricordare quel terribile giorno che ha cambiato per sempre il corso della storia ed esprimere tutta la nostra vicinanza al popolo israeliano. Il governono è innel lavoro prezioso e incessante nelladella via del dialogo e della diplomazia, unica strada possibile perché tacciano le armi per sempre". Lo scrive in una nota Paolo, presidente dei deputati di Forza

Dà fuoco alla moglie in auto e poi la uccide a mani nude: fermato 65enne. Il racconto della donna prima di morire alla figlia in ospedale - È stata lei stessa a raccontare tutto alla figlia e alla polizia prima di morire in ospedale. Il marito ha dato fuoco all’auto con lei all’interno e poi – quando è riuscita a uscire dall’abitacolo – l ... (ilfattoquotidiano.it)

Mo: Barelli, 'Italia in prima linea per ricerca via pace' - Roma, 7 ott. (Adnkronos) - "Un anno fa un attentato orribile e vile ha spezzato 850 vite e ha privato della libertà 250 persone, di cui 30 bambini, vite sospese, fragili e innocenti. Oggi è nostro dov ... (lanuovasardegna.it)

7 ottobre, Papa Francesco contro i potenti del mondo: “Vergognosa incapacità della comunità internazionale” - 14:21 - Mo: Barelli, 'Italia in prima linea per ricerca via pace' Roma, 7 ott. (Adnkronos) - "Un anno fa un attentato orribile e vile ha spezzato 850 vite e ha privato della libertà 250 persone, di ... (ilfattoquotidiano.it)