Meteo: ritorna la pioggia mercoledì notte, poi tempo sereno fino al week-end (Di lunedì 7 ottobre 2024) LECCE – In settimana sono previste due forti perturbazioni atlantiche sull’Italia, la prima amplificata dall’azione dell’ex uragano Kirk che dall’Atlantico punterà verso l’Europa, la seconda sarà invece direttamente collegata a essa. A spiegarlo è Lucia Drago Pitura, Meteorologa di 3BMeteo.com Lecceprima.it - Meteo: ritorna la pioggia mercoledì notte, poi tempo sereno fino al week-end Leggi tutta la notizia su Lecceprima.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) LECCE – In settimana sono previste due forti perturbazioni atlantiche sull’Italia, la prima amplificata dall’azione dell’ex uragano Kirk che dall’Atlantico punterà verso l’Europa, la seconda sarà invece direttamente collegata a essa. A spiegarlo è Lucia Drago Pitura,rologa di 3B.com

