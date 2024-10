"Mandato d'arresto per due giornalisti italiani". Putin, l'ultima vergogna: chi vuole in cella (Di lunedì 7 ottobre 2024) Un tribunale russo ha ordinato l'arresto di due giornalisti italiani, attualmente fuori dalla Russia, accusati di aver attraversato illegalmente il confine dall'Ucraina mentre facevano reportage nella regione di Kursk, una piccola parte della quale è occupata dalle forze ucraine. Nelle ultime settimane, la Russia ha intensificato le indagini contro una dozzina di giornalisti stranieri accusati di essere entrati in Russia durante l'avanzata dell'esercito ucraino nella regione di Kursk in agosto. Il tribunale della regione ha chiesto "l'estradizione di Simone Traini e Stefania Battistini, due giornalisti dell'emittente pubblica italiana Rai". Liberoquotidiano.it - "Mandato d'arresto per due giornalisti italiani". Putin, l'ultima vergogna: chi vuole in cella Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Un tribunale russo ha ordinato l'di due, attualmente fuori dalla Russia, accusati di aver attraversato illegalmente il confine dall'Ucraina mentre facevano reportage nella regione di Kursk, una piccola parte della quale è occupata dalle forze ucraine. Nelle ultime settimane, la Russia ha intensificato le indagini contro una dozzina distranieri accusati di essere entrati in Russia durante l'avanzata dell'esercito ucraino nella regione di Kursk in agosto. Il tribunale della regione ha chiesto "l'estradizione di Simone Traini e Stefania Battistini, duedell'emittente pubblica italiana Rai".

