Oasport.it - LIVE Cobolli-Wawrinka 6-7 0-1, ATP Shanghai 2024 in DIRETTA: inizia il secondo set

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-15 Super accelerazione di dritto dell’elvetico. 30-15 A segno con lo smash. 15-15 Si ferma in rete il dritto incrociato dell’azzurro. 0-15 Lungo il dritto in attacco di. 1-1 GAME! Vola via la risposta di, tiene la battuta il numero 30 del mondo. V-40 Piccolo regalo di: la sua risposta si infrange in rete. 40-40 Improvvida smorzata di rovescio dell’azzurro, palla che rimane nel campo di. 40-30 Non passa la stop volley dicon il dritto. 40-15 Ottima prima per l’azzurro. 30-15 Spara via la risposta di dritto. 15-15 Brutto errore dell’azzurro con il dritto in avanzamento. 15-0 Ace. 0-1 GAME! Sbaglia la risposta di rovescio, lo svizzero mantiene il proprio turno di battuta. 40-15 Sale a undici il conto degli ace dello svizzero. 30-15 Ace