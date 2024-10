L’aborto il diritto la libertà di scelta e i rischi sul corpo e sulla psiche della donna

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Riceviamo e pubblichiamo l’intervento Luciano Leone, medico chirurgo, specialista in Pediatria, che risponde allo scrittodottoressa Silvana Agatone, componente del Comitato Scientifico di Laiga, Libera Associazione Italiana Ginecologi e ginecologhe per l’Applicazionelegge 194/78. Gentilissimo Direttore, il 6 ottobre la Dottoressa Silvana Agatone ginecologa scrive che il procurato aborto costituirebbe “un dispositivo salvavita per il quale le donne hanno lottato”. Però la Legge 194/1978 non fa cenno a nessun “dispositivo salvavita”, bensì testualmente “riconosce il valore socialematernità e tutela la vita umana dal suo inizio”. Il patrimonio genetico del bambino concepito, di questa nuova persona è unico ed irripetibile, deriva per metàmadre e per metà del padre, completamente diverso da quello di qualsiasi altro essere umano. (Bergamonews.it)