Il trailer della commedia sci-fi Time Travel is Dangerous

(Di lunedì 7 ottobre 2024) È online il teasere il postersci-fi britannica intitolatais, in concorso il 26 ottobre prossimo al 31° Austin Film Festival in Texas, successivamente verrà proiettata al Trieste Film Festival e il 2 novembre al FrightFest: Halloween in Inghilterra. La, basata come suggerisce il titolo sui viaggi nel tempo, segue Ruth Syratt e Megan Stevenson due amiche che che gestiscono a Londra, nel quartiere Muswell Hill, un negozio di anticaglie. Nel loro ricerca di oggetti vintage le due donne si imbattono in una vecchia “autoscontro” capace di viaggiare nel tempo, pertanto intraprendono viaggi nel passato per rifornire il loro emporio di artefatti bizzarri, senza avere idea del danno irreparabile che stanno causando nel continuum temporale, creando così una frattura interdimensionale in cui Megan rimane intrappolata.