Il finale di gara della Nascar è un disastro: maxi incidente con 28 macchine coinvolte (Di lunedì 7 ottobre 2024) Pazzesco finale per la gara di Talladega della Nascar Cup Series 2024: di scena il più grande incidente della storia del campionato con 28 vetture coinvolte. Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Pazzescoper ladi TalladegaCup Series 2024: di scena il più grandestoria del campionato con 28 vetture

Fanpage.it - Il finale di gara della Nascar è un disastro: maxi incidente con 28 macchine coinvolte

Calcio a 5 femminile. Falconara, la beffa arriva nel finale di gara. Vince la Kick Off 3-2 - Le Citizens sono cadute, ieri, a San Donato Milanese contro la Kick Off (3-2). È iniziata con una sconfitta la stagione del Città di Falconara. E non sono mancate affatto le emozioni, specie quelli iniziali, quando le falchette hanno voluto omaggiare la memoria di Alberto Lorenzin, patron ... (Leggi la notizia)

Softball: MKF Bollate Campione d’Italia! 14° titolo tricolore, battuta Saronno in gara-5 della finale scudetto - Per il resto è tutta sicurezza per le padrone di casa, che possono così festeggiare un altro tricolore. Il sodalizio di cui è deus ex machina Guido Soldi porta a casa uno scudetto vissuto fino alla fine col brivido. Arriva però proprio dall’Inox Team un mezzo disastro difensivo (dopo uno spavento ... (Leggi la notizia)

L’affidabilità attanaglia Luna Rossa: nuovo problema contro Ineos, cos’è successo in gara-7. Finale sul 3-4 - Il timoniere Francesco Bruni ha chiesto di togliere l’automatico sui flap dei foil, l’arm non scendeva in mare e la barca è piombata di forza in acqua con la prua. James Spithill e compagni hanno iniziato a controllare la criticità, mentre nel frattempo Ineos Britannia faceva regata solitaria. ... (Leggi la notizia)