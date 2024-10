Hit Parade | il rap in cima alla classifica per un’altra settimana

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Lale stilata dai dati delle vendite di Fimi/Gfk tra album, singoli e vinili ha confermato la situazione già annunciata la scorsa. Anche se in alcuni casi ci sono stati dei notevoli colpi di scena. Il rap, in ogni modo, è sempre in vettaTop10 discografica. Gli ultimi sette giorni in fatto di vendite, secondo i dati Fimi/Gfk, non hanno fatto altro che confermare la situazione già consolidata nelle ultime settimane nellamusicale. Le nuove uscite discografiche non sono riuscite ad imporsi, ma tra i singoli c’è un colpo di scena tra tutti i brani ascoltati.: Lazza e Anna in, foto Ansa – VelvetMagAl primo posto, ancora per, si piazza Lazza con il nuovo album Locura. (Velvetmag.it)