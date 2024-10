Feralpisalò-Albinoleffe mister Lopez | servirà una prova…

Leggi tutta la notizia su Calcioweb.eu

(Di lunedì 7 ottobre 2024) L’torna in campo questa sera allo Stadio “Lino Turina” di Salò per la trasferta in casa dellaguidata da Aimo Diana, sfida valida per il posticipo dell’ottava giornata di Serie C. A fare il punto della situazione in casa bluceleste èGiovanni: “Dopo la vittoria fuori casa contro il Renate, abbiamo lavorato molto bene tutta la settimana. Siamo pronti per affrontare al nostro meglio la partita di Salò, consci come sempre di poter mettere in difficoltà la nostra rivale di giornata. Abbiamo preparato meticolosamente la sfida, studiando ogni dettaglio.una prova in continuità con quanto fatto nelle ultime uscite, perché di fronte avremo una compagine di grande livello che proverà subito a tornare in cadetteria.