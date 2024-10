Femminicidi e orfani speciali | la difficile strada di chi resta

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Fiorenza Sarzanini (foto di Carlo Furgeri Gilbert). Elisa: «Avevo sei anni, mia sorella solo diciotto mesi. Era un classico giorno in cui un padre separato va a casa della ex per prendere i figli. I miei genitori non stavano insieme da un po’ e lui aveva una compagna che conoscevo. Ci ha messo in auto, ha assicurato i seggiolini. Poi è rientrato in casa e ricordo il rumore. Nella mia testa è quello di una pesante scala di metallo che cade, più volte. Ho sentito dei botti. Ha fatto quello che ha fatto a mia madre e mia nonna, che era a con lei». Domenico: «Le violenze ci sono sempre state, ma da bambino uno non si rende conto, pensa che siano una cosa normale i piatti che volano, i lividi, le urla. Mia mamma non denunciava mio padre “per non rovinargli la reputazione” ma poi ha deciso di divorziare. Un giorno lui ci ha aspettato sotto casa e le ha sparato». (Iodonna.it)