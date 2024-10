Fabriano Cerreto di rigore L’Osimana si deve arrendere

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024)2 OSIMANA 1(4-3-3): Mazzoni; Proietti Zolla, Stortini, Marino, Grassi; Trillini (15’st Isla), Gori, Fondi (19’st Marinelli); De Sanctis, Peluso (26’st Nacciarriti), Crescentini (3’st Carnevali). All. Caporali OSIMANA (4-3-1-2): Santarelli; Falcioni (42’st Colonnini), Patrizi, Micucci, Marchesini; Bugaro, Borgese (19’st Mafei), Bambozzi (16’st Fermani); Buonaventura; Alessandroni, Minnozzi. All. Labriola Arbitro: Malascorta di Jesi Reti: 4’pt Fondi, 7’st Alessandroni su, 36’st Gori suNote: ammoniti Proietti Zolla, De Sanctis, Patrizi; spettatori 300 circa Ilgioca un ottimo primo tempo va in vantaggio e sfiora il raddoppio nel finale, poi nella ripresa subisce il ritorno di una volonterosa Osimana che pareggia.