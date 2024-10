Esordio amaro per il tecnico Di Carlo | Ma l’atteggiamento è stato eccezionale

Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net

(Di lunedì 7 ottobre 2024) L’Ascoli si lecca le ferite dopo il terzo ko casalingo consecutivo, subito con tre allenatori diversi. Dopo Massimo Carrera contro la Lucchese e Cristian Ledesma contro il Rimini, è infatti toccato a Mimmo Diassaggiare l’calice della sconfitta interna, seppur al cospetto della capolista Pescara. Insomma, se perdi tre gare in vanti giorni con tre allenatori diversi, vuol dire che la rosa che hai allestito è decisamente scadente e allora ha ragione il ds Righi a dichiarare che è tutta colpa sua. Calciatori inadeguati alla categoria, che non ci mettono nemmeno la grinta e la cattiveria agonistica (che non è il calcione di Caccavo dato all’avversario con palla lontana) e che si fanno saltare come birilli.