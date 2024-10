Erin Doom incontra i fan alla Libreria Ubik (Di lunedì 7 ottobre 2024) La misteriosa penna che ha conquistato l’Italia, Erin Doom, torna a Forlì. L’autrice del best seller italiano Fabbricante di lacrime sarà protagonista di un esclusivo incontro con i fan mercoledì 23 ottobre alle ore 17:00 presso la Libreria Ubik, situata nel Centro Commerciale “Punta di Ferro” Forlitoday.it - Erin Doom incontra i fan alla Libreria Ubik Leggi tutta la notizia su Forlitoday.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) La misteriosa penna che ha conquistato l’Italia,, torna a Forlì. L’autrice del best seller italiano Fabbricante di lacrime sarà protagonista di un esclusivo incontro con i fan mercoledì 23 ottobre alle ore 17:00 presso la, situata nel Centro Commerciale “Punta di Ferro”

Il fabbricante di lacrime: un’interpretazione (anche) junghiana del successo di una storia - Tra meme e stereotipi, il film Netflix tratto dal bestseller di Erin Doom va preso sul serio perché sul serio vanno prese tutte le narrazioni che coinvolgono masse di persone ... (rsi.ch)

Ottobre 2024, 5 libri romance da non lasciarsi sfuggire - Con il mese di ottobre arrivano in libreria diverse novità in fatto di romance: ecco 5 libri assolutamente da non perdere se apprezzi il genere ... (libreriamo.it)

Grandi nomi per la Settimana letteraria a Susanna Tamaro premio alla carriera - A Vigevano dal 23 al 27 ottobre. Inaugurazione con Vecchioni, conclusione affidata a Donatella Di Pietrantonio ... (laprovinciapavese.gelocal.it)