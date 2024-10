Elezioni presidenziali Tunisia, Saied vince con oltre l’89% dei voti, ma è record astensione (Di lunedì 7 ottobre 2024) In attesa dei dati ufficiali, che dovrebbero arrivare mercoledì, Kais Saied secondo i primi exit poll è stato riconfermato alla guida della Tunisia: i primi risultati lo danno vincente con oltre l'89% dei voti. L'astensionismo però è stato da record: meno del 30% dei tunisini è andato a votare. Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) In attesa dei dati ufficiali, che dovrebbero arrivare mercoledì, Kaissecondo i primi exit poll è stato riconfermato alla guida della: i primi risultati lo dannonte conl'89% dei. L'astensionismo però è stato da: meno del 30% dei tunisini è andato a votare.

Tunisia, bassa affluenza: trionfa Saied - Risultati domani sera. Il 66enne,che definisce la sua ricandidatura parte di "una guerra di liberazione" per una "nuova Repubblica", si è sfidato con Maghzaoui,59 anni,ex membro della sinistra panaraba, e Zammel, 47 anni, industriale agroalimentare, arrestato il 2 settembre, condannato a vari anni ... (Televideo.rai.it)

Presidenziali in Tunisia: exit poll, Saied all'89% - Saied, 66 anni, ha largamente battuto, secondo questo sondaggio realizzato dall'istituto Sigma Conseil, l'industriale liberale Ayachi Zammel che ha ottenuto solo il 6,9% dei voti, e l'ex deputato della sinistra panaraba, Zouhair Maghzaoui, incarcerato dopo la conferma della sua candidatura ... (Quotidiano.net)

Tunisia, il presidente Kais Saied arriva al seggio - Secondo gli analisti il presidente tunisino Kais Saied ha davanti a sé pochi ostacoli per ottenere la rielezione. A correre per la presidenza anche Zouhair Maghzaoui e Ayachi Zammel. Saied si è recato alle urne in mattinata nella capitale Tunisi. Quasi 10 milioni i cittadini chiamati al voto. . ... (Lapresse.it)