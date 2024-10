De Laurentiis ha ceduto i poteri a Conte, nessun dirigente può entrare nello spogliatoio (Corbo) (Di lunedì 7 ottobre 2024) De Laurentiis ha ceduto i poteri a Conte il primo allenatore manager. A scriverlo è Antonio Corbo sull’edizione napoletana di Repubblica. Antonio Conte è il primo italiano allenatore manager. All’inglese. Ruolo che si è disegnato in meno di un anno. () È tutto chiaro il 27 giugno a Palazzo Reale: Conte è già nel doppio ruolo, presenta sia stesso che il Napoli futuro. Il presidente è lì che ascolta. () Consegna il club ad uno specialista, 4 vinti tra Juve e Inter ed uno in Premier con il Chelsea. De Laurentiis lascia i comandi a Conte Paga ma risorge De Laurentiis. Ha avuto umiltà, meriti e genialità per superare il disastro del decimo posto a 41 punti dall’Inter con un colpo dei suoi. Lascia i comandi ad Antonio Conte accettando condizioni severe. Campagna tutta del vero manager. Totale 145,50 milioni, con il caro 31enne Lukaku e lo svincolato Spinazzola. (Di lunedì 7 ottobre 2024) Dehail primo allenatore manager. A scriverlo è Antoniosull’edizione napoletana di Repubblica. Antonioè il primo italiano allenatore manager. All’inglese. Ruolo che si è disegnato in meno di un anno. () È tutto chiaro il 27 giugno a Palazzo Reale:è già nel doppio ruolo, presenta sia stesso che il Napoli futuro. Il presidente è lì che ascolta. () Consegna il club ad uno specialista, 4 vinti tra Juve e Inter ed uno in Premier con il Chelsea. Delascia i comandi aPaga ma risorge De. Ha avuto umiltà, meriti e genialità per superare il disastro del decimo posto a 41 punti dall’Inter con un colpo dei suoi. Lascia i comandi ad Antonioaccettando condizioni severe. Campagna tutta del vero manager. Totale 145,50 milioni, con il caro 31enne Lukaku e lo svincolato Spinazzola. (Ilnapolista.it)

