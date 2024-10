Damiano David parla della sua carriera da solista: “I Maneskin? Amici come prima, ma ora mi sento in Erasmus” (Di lunedì 7 ottobre 2024) Damiano David parla per la prima volta della sua carriera da solista Damiano David parla per la prima volta della sua nuova carriera da solista non escludendo, però, un ritorno con i Maneskin. Ospite della prima puntata di Che tempo che fa, al via sul Nove nella prima serata di domenica 6 ottobre, il cantante ha presentato il suo primo singolo da solista, Silverlines, che “in italiano è ‘il lato positivo'”. “Diciamo che dopo tanti anni sono arrivato al punto in cui avevo bisogno di raccontare un lato di me che per tanti anni ho tenuto nascosto. Ho capito che per me l’amore è un punto di partenza e non un punto di arrivo. Io sono stato un ‘ladro’ di tanti artisti perché ho preso spunto da diversi di loro. Tpi.it - Damiano David parla della sua carriera da solista: “I Maneskin? Amici come prima, ma ora mi sento in Erasmus” Leggi tutta la notizia su Tpi.it (Di lunedì 7 ottobre 2024)per lavoltasuadaper lavoltasua nuovadanon escludendo, però, un ritorno con i. Ospitepuntata di Che tempo che fa, al via sul Nove nellaserata di domenica 6 ottobre, il cantante ha presentato il suo primo singolo da, Silverlines, che “in italiano è ‘il lato positivo'”. “Diciamo che dopo tanti anni sono arrivato al punto in cui avevo bisogno di raccontare un lato di me che per tanti anni ho tenuto nascosto. Ho capito che per me l’amore è un punto di partenza e non un punto di arrivo. Io sono stato un ‘ladro’ di tanti artisti perché ho preso spunto da diversi di loro.

