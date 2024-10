Terzotemponapoli.com - D’Agostino: “Il Napoli lotterà per lo scudetto con l’Inter”

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Gaetano, è intervenuto a Radio Marte durante Marte Sport Live. Queste le sue dichiarazioni: “Ilparte dal 4-2-3-1 che si modifica in base anche all’intelligenza di chi prepara la gara, ovvero Conte e del suo staff, ma anche grazie alla virtù delle lettura dei propri giocatori a disposizione, penso a McTominay, Lukaku o Lobotka, ma non solo loro. Ilha ritrovato entusiasmo e credibilità, grazie a Conte è rinato. Ilè vivo rispetto allo scorso anno, reagisce ed è coeso e centrato rispetto agli obiettivi. Gli azzurri subiscono, ad esempio, il gol di Strefezza, ma reagiscono, non perdendo unità. Ci sono margini di miglioramento, perchè la squadra deve tornare ad essere incisiva sui calci piazzati, perchè sono quelle situazioni che in campionato ti portano 7-8 punti che fanno la differenza.