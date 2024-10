Crotone, poliziotto spara, uccide un pizzaiolo noto su TikTok e rischia il linciaggio: i dettagli della sparatoria (Di lunedì 7 ottobre 2024) Una lite per un futile motivo, una colluttazione, poi gli spari. Un morto e un ferito grave. La vittima è una star di TikTok. Nel pomeriggio di oggi, lunedì 7 ottobre, una sparatoria ha interrotto la tranquillità del quartiere Lampanaro, Crotone. Un poliziotto ha ucciso un quarantaquattrenne, poi ha rischiato il linciaggio da parte dei familiari della vittima. Francesco Chimirri, il pizzaiolo ucciso dal poliziotto a Crotone (Ansa Foto) – notizie.comL’uomo che è morto si chiama Francesco Chimirri, ha quarantaquattro anni ed è un pizzaiolo a Isola Capo Rizzuto, conosciuto perché è molto attivo su TikTok, dove il suo profilo conta circa 158mila follower. A sparargli è stato un poliziotto, G.S., al culmine di una lite, presumibilmente scoppiata per uno specchietto dell’auto rotto. Notizie.com - Crotone, poliziotto spara, uccide un pizzaiolo noto su TikTok e rischia il linciaggio: i dettagli della sparatoria Leggi tutta la notizia su Notizie.com (Di lunedì 7 ottobre 2024) Una lite per un futile motivo, una colluttazione, poi gli spari. Un morto e un ferito grave. La vittima è una star di. Nel pomeriggio di oggi, lunedì 7 ottobre, unatoria ha interrotto la tranquillità del quartiere Lampanaro,. Unha ucciso un quarantaquattrenne, poi hato ilda parte dei familiarivittima. Francesco Chimirri, ilucciso dal(Ansa Foto) – notizie.comL’uomo che è morto si chiama Francesco Chimirri, ha quarantaquattro anni ed è una Isola Capo Rizzuto, conosciuto perché è molto attivo su, dove il suo profilo conta circa 158mila follower. Argli è stato un, G.S., al culmine di una lite, presumibilmente scoppiata per uno specchietto dell’auto rotto.

