Controlli in pub, ristoranti e cantieri: sospese 5 attività per lavoro nero e altre violazioni

Cinque attività sospese "per lavoro nero", violazioni in materia di sicurezza in tutti e nove i cantieri sottoposti a verifica, maxi multe. E' il bilancio dell'operazione messa a segno dagli uomini dell'Ispettorato nazionale del lavoro nell'ultimo fine settimana tra Palermo e provincia.

