Cina: in aumento viaggi di passeggeri alla fine delle vacanze

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Pechino, 07 ott – (Xinhua) – Il settore ferroviario cinese ha registrato undel trafficooggi, con iatori di ritorno dsettimana diper la Giornata nazionale. Secondo la China State Railway Group Co., Ltd., la rete ferroviaria dovrebbe gestire 19,86 milioni didioggi, ultimo giorno di vacanza. In totale sono in funzione 13.103 treni, di cui 1.705 aggiuntivi previsti per soddisfare la crescente domanda. Questo dato segna un massimo storico per la capacita’ operativa di un singolo giorno, ha dichiarato l’azienda. Nel corso del periodo didurante i 10 giorni di vacanza, dal 29 settembre fino a domani 8 ottobre, la rete ferroviaria cinese dovrebbe gestire 175 milioni didi