Calenda | Le opposizioni cercano una posizione comune sulla Consulta

(Di lunedì 7 ottobre 2024) ROMA – “Noi siamo in contatto con le altre. Quello che non vorremmo fare è la figura degli imbecilli come l’altra voltaRai, questa è l’unica aspirazione che abbiamo”. Lo ha dichiarato il leader di Azione, Carlo, alla vigilia della votazione del Parlamento in sedutaper l’elezione di un giudice della Corte costituzionale, facendo riferimento a quando il 27 settembre alcuni partiti di centrosinistra disertarono la votazione per i consiglieri Rai di nomina parlamentare, mentre altri votarono. “Io penso che non si possa andare avanti continuamente sull’Aventino – ha aggiunto – Capisco la difficoltà perché la maggioranza non ha grande voglia di ascoltare, però bisogna insistere. Dopodiché ci sentiremo con le altree cercheremo di prendere una”.