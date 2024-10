ATP Shanghai, Flavio Cobolli: “Djokovic è il mio idolo, sarà una sfida tutta da vivere. Wawrinka una leggenda” (Di lunedì 7 ottobre 2024) Flavio Cobolli ha vinto all’esordio del Masters 1000 di Shanghai una partita tutt’altro che scontata contro Stan Wawrinka, rimontando un set di svantaggio e arginando l’elvetico che ha espresso un’ottima qualità nei primi due set. Il romano domani si prenderà la soddisfazione di affrontare un idolo come Novak Djokovic. Queste le parole nell’intervista in campo da parte dell’attuale numero 30 del mondo: “Wawrinka è una leggenda del nostro sport, è un piacere giocare contro Stan in un campo del genere. Lui ha giocato anche con mio papà, che lo aveva battuto, ora è cambiato qualcosa “. Sulla sfida contro Djokovic: “È il mio idolo fin da quando ho iniziato a giocare a tennis. Guardavo video suoi e le sue partite, ancora adesso vado a dormire guardando i suoi colpi migliori. Voglio divertirmi quanto più possibile. Oggi è stato un match molto duro, siamo partiti entrambi molto bene. Oasport.it - ATP Shanghai, Flavio Cobolli: “Djokovic è il mio idolo, sarà una sfida tutta da vivere. Wawrinka una leggenda” Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di lunedì 7 ottobre 2024)ha vinto all’esordio del Masters 1000 diuna partita tutt’altro che scontata contro Stan, rimontando un set di svantaggio e arginando l’elvetico che ha espresso un’ottima qualità nei primi due set. Il romano domani si prenderà la soddisfazione di affrontare uncome Novak. Queste le parole nell’intervista in campo da parte dell’attuale numero 30 del mondo: “è unadel nostro sport, è un piacere giocare contro Stan in un campo del genere. Lui ha giocato anche con mio papà, che lo aveva battuto, ora è cambiato qualcosa “. Sullacontro: “È il miofin da quando ho iniziato a giocare a tennis. Guardavo video suoi e le sue partite, ancora adesso vado a dormire guardando i suoi colpi migliori. Voglio divertirmi quanto più possibile. Oggi è stato un match molto duro, siamo partiti entrambi molto bene.

Quante posizioni guadagna Cobolli nel ranking ATP? Mai così in alto - ma a Shanghai deve guardarsi dai cechi - In caso di ulteriore successo domani contro Novak Djokovic, ecco che il ranking migliorerebbe ulteriormente al numero 28, scalzando Jordan Thompson. Machac, in caso di sconfitta dell’azzurro contro Djokovic, dovrebbe arrivare ai quarti per superarlo in classifica, quindi battere Vukic domani e Paul ... (Oasport.it)

Atp Shanghai - Cobolli batte Wawrinka in rimonta e va al terzo turno : sfiderà Djokovic - (Adnkronos) – Flavio Cobolli avanza al terzo turno del torneo Atp Masters 1000 di Shanghai (cemento, montepremi 8.995.555 dollari). L'azzurro,… L'articolo Atp Shanghai, Cobolli batte Wawrinka in rimonta e va al terzo turno: sfiderà Djokovic proviene da Quotidiano Rosso di Sera. . (Rossodisera.eu)

Atp Shanghai - Cobolli batte Wawrinka in rimonta e va al terzo turno : sfiderà Djokovic - Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. (Adnkronos) – Flavio Cobolli avanza al terzo turno del torneo Atp Masters 1000 di Shanghai (cemento, montepremi 8. 995. Medvedev: “Guerra nucleare mai così ... (Webmagazine24.it)