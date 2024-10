Vlasic | Torino sconfitto ma buona partita Inter tra le migliori al Mondo

(Di domenica 6 ottobre 2024) Ildi Nikolaescedalla sfida contro l’. Il calciatore, però, evidenzia ciò che di buono hanno costruito i granata contro la formazione di Simone Inzaghi. ANALISI – Nikolaesprime il proprio parere sulla prestazione fornita dalnella gara contro l’: «Abbiamo difeso bene con un uomo in meno contro una squadra forte come l’. Abbiamo preso tre gol perché loro hanno tanta qualità sui cross e nell’area ma abbiamo fatto unaprestazione in dieci uomini. Dopo l’espulsione c’è stato un momento difficile per noi ma dopo il 2-0 abbiamo subito fatto gol. Dopo il terzo gol però è stato più difficile perché l’ha continuato sempre ad attaccare e a creare occasioni. Abbiamo perso ma per me la nostra squadra ha fatto una». (Inter-news)