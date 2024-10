Una Casertana cuore e coraggio cede al più quotato Catania al Pinto (Di domenica 6 ottobre 2024) Caserta (). Non basta una prova di carattere a Proia e compagni che passati in vantaggio con Mancini subiscono la rimonta dei siciliani firmata da Guglielmotti, Jimenez e Inglese, Casertana – Catania finisce 1 a 3. Attacco rossoblù evanescente. Catania con tre ex: il portiere Adamonis, Anastasio e Montalto resosi subito protagonista di due falli tutt’altro che veniali ai danni ei rossoblù e di uno subito per ‘grazia ricevuta’ tra il 2’ e il 4’ minuto di gioco che accende subito gli animi. Sostituzione Catania alll’11’: esce Lunetta per Ierardi. E’ Guglielmotti che si divora un pallone d’oro spedendo alto al 12’. Ma il gol arriva ed è di marca Casertana: si invola Mancini ed entrato in area ha battuto a rete, con la palla sul palo sinistro di Adamonis che percorsa l’intera linea bianca si infila sul palo opposto. Risposta Catania con Carpani al 20’ che impegna severamente Zanellati. (Di domenica 6 ottobre 2024) Caserta (). Non basta una prova di carattere a Proia e compagni che passati in vantaggio con Mancini subiscono la rimonta dei siciliani firmata da Guglielmotti, Jimenez e Inglese,finisce 1 a 3. Attacco rossoblù evanescente.con tre ex: il portiere Adamonis, Anastasio e Montalto resosi subito protagonista di due falli tutt’altro che veniali ai danni ei rossoblù e di uno subito per ‘grazia ricevuta’ tra il 2’ e il 4’ minuto di gioco che accende subito gli animi. Sostituzionealll’11’: esce Lunetta per Ierardi. E’ Guglielmotti che si divora un pallone d’oro spedendo alto al 12’. Ma il gol arriva ed è di marca: si invola Mancini ed entrato in area ha battuto a rete, con la palla sul palo sinistro di Adamonis che percorsa l’intera linea bianca si infila sul palo opposto. Rispostacon Carpani al 20’ che impegna severamente Zanellati. (Casertanotizie)

Casertanotizie - Una Casertana cuore e coraggio cede al più quotato Catania al Pinto

Casertana-Catania 1-3, Iori: "C'è rabbia per questa sconfitta, perdere così fa male. Paghiamo leggerezze e ingenuità" - Manuel Iori, allenatore della Casertana, è intervenuto in conferenza stampa al termine della gara persa contro il Catania: "Mortifica il lavoro di tutti. questa sconfitta dà fastidio perché abbiamo fatto la partita che dovevamo, contro una squadra forte. Non possiamo permetterci di essere così... (Casertanews)

Casertana-Catania 1-3, gli etnei ribaltano il risultato e vincono: secondo stop in campionato per i falchetti - . . La Casertana cade allo Stadio Pinto. Nonostante il vantaggio iniziale di Mancini, la squadra di Manuel Iori deve arrendersi al Catania. La formazione di Domenico Toscano ribalta il punteggio e condanno i falchetti alla seconda sconfitta in campionato: Guglielmotti, Jimenez e Inglese ... (Casertanews)

Casertana, il Catania passa al pinto: 3-1 in rimonta; rossoblù fermi a 8 punti - Ma, è ancora la panchina del Catania a trovare un’altra rete: è Roberto Inglese, ex Parma e Chievo, a trovare la marcatura. l’esultanza di Sasha Mancini al primo gol con la Casertana, per il momentaneo vantaggio contro il Catania; si ringrazia Giuseppe SciallaIori schiera i suoi con un 4-3-3: ... (Anteprima24)