Thiago Motta: «Se Conceiçao ha simulato, è giusta l’ammonizione. Io non ho visto, mi fido dell’arbitro» (Di domenica 6 ottobre 2024) Thiago Motta: «Se Conceiçao ha simulato, è giusta l’ammonizione. Io non ho visto». In conferenza Thiago Motta ha detto: «Se Conceiçao ha simulato, è giusto che sia stato ammonito. Io non l’ho guardato. Mi fido dell’arbitro. Ne parliamo tante volte, è giusto. Le simulazioni fanno male al gioco. Però questo è un precedente, vale sempre, non solo oggi. Sulla simulazione non c’è interpretazione, o c’è o non c’è». «Abbiamo concesso nel primo tempo. Poi siamo andati in vantaggio e non siamo riusciti a chiudere la partita. Alla fine con il rigore sono arrivati al pareggio, poi l’espulsione ha complicato tutto. Oggi abbiamo fatto tutto noi. Abbiamo lasciato aperta la partita ed è venuto questo pareggio». È una coincidenza che un calo di tensione sia arrivato dopo la Champions?«Niente coincidenza. Dobbiamo migliorare perché nel futuro ci saranno tanti momenti così». (Di domenica 6 ottobre 2024): «Seha, è. Io non ho». In conferenzaha detto: «Seha, è giusto che sia stato ammonito. Io non l’ho guardato. Mi. Ne parliamo tante volte, è giusto. Le simulazioni fanno male al gioco. Però questo è un precedente, vale sempre, non solo oggi. Sulla simulazione non c’è interpretazione, o c’è o non c’è». «Abbiamo concesso nel primo tempo. Poi siamo andati in vantaggio e non siamo riusciti a chiudere la partita. Alla fine con il rigore sono arrivati al pareggio, poi l’espulsione ha complicato tutto. Oggi abbiamo fatto tutto noi. Abbiamo lasciato aperta la partita ed è venuto questo pareggio». È una coincidenza che un calo di tensione sia arrivato dopo la Champions?«Niente coincidenza. Dobbiamo migliorare perché nel futuro ci saranno tanti momenti così». (Ilnapolista)

Ilnapolista - Thiago Motta | Se Conceiçao ha simulato è giusta l’ammonizione Io non ho visto mi fido dell’arbitro

Juventus, vittoria in 10 contro il Lipsia: sbancata la Red Bull Arena 3-2. Vlahovic e Conceicao lanciano Thiago Motta in vetta al girone - E? una di quelle vittorie che rimarranno scolpite nella storia di questa stagione, in rimonta, in 10 contro 11, in trasferta, senza Bremer e Nico Gonzalez fuori per infortunio dopo una manciata... (Ilmessaggero)

Impresa Juventus a Lipsia: 3-2 in dieci, con super Vlahovic e Conceicao. Motta a punteggio pieno - Grande Juventus in Champions League. La squadra di Motta vince in casa del Lipsia per 3-2, secondo successo nella competizione, dopo una gara... (Calciomercato)

Thiago Motta: «Tutti partecipano alle partite, anche chi parte dalla panchina. Conceição è l’esempio» - Però non posso dirle. Il tecnico della Juventus, Thiago Motta, ha risposto ad alcune domande ai microfoni di Sky Sport alla vigilia del match di Champions League contro il Lipsia. Vediamo se inizieranno insieme, uno o l’altro. Un pensiero per Bologna-Liverpool? «Spero vincano, ma io penso al ... (Ilnapolista)