Serie D, Ancona-Sora 0-0. Al "Del Conero" i dorici provano a ripartire. Segui la nostra diretta (Di domenica 6 ottobre 2024) Le formazioni ufficiali:Ancona: Laukzemis, Alluci, Martiniello, Amadori, Magnanini, Codromaz, Boccardi, Sare, Gulinatti, Marino, Savor. All. GaddaA disposizione: Bianchi, Bellucci, Pecci, Sambou, Mazzoni, Pangrazi, Gianelli, Dama, AzurunwaSora: Simoncelli, Ippoliti, Martey, Jirillo (Di domenica 6 ottobre 2024) Le formazioni ufficiali:: Laukzemis, Alluci, Martiniello, Amadori, Magnanini, Codromaz, Boccardi, Sare, Gulinatti, Marino, Savor. All. GaddaA disposizione: Bianchi, Bellucci, Pecci, Sambou, Mazzoni, Pangrazi, Gianelli, Dama, Azurunwa: Simoncelli, Ippoliti, Martey, Jirillo (Anconatoday)

Serie D / L’Ancona riparte dal Sora per provare a tornare a vincere - . ” Non da escludere, sempre tra le file degli attaccanti, anche un impiego del giovane Pangrazi, partendo in caso dalla panchina, da tempo nel mirino dello staff tecnico biancorosso. La squadra sarà quasi tutta a disposizione ad eccezione di Ramires e Belcastro. Dopo due sconfitte consecutive ... (Vallesina.tv)

Calcio Serie D / Boato dei 4.000 del Bianchelli all’89’: la Vigor Senigallia batte l’Ancona ed è prima da sola - Clementi, senza Alonzi e Pesaresi, deve mischiare le carte e schiera in avanti Kone, D’Errico con Gonzalez e Gabbianelli sempre pronti a inserirsi e l’under Mori inserito in difesa consentendo a Mancini di spostarsi più in avanti. l’Ancona reclama invano un penalty a inizio ripresa poi Mori e una ... (Vallesina.tv)