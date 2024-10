Scoppia la bufera in casa Milan i rossoneri lo cacciano subito

(Di domenica 6 ottobre 2024) Caso ancora non risolto al. Ipensano a una soluzione drastica per chiuderlo definitivamente La partita contro la Fiorentina, in programma stasera al Franchi, conclude la prima parte di stagione del. Un inizio di annata decisamente altalenante per idi Fonseca, passati dalla pesante crisi di fine agosto alla rinascita di settembre sancita dalla vittoria nel Derby con l’Inter., non può più restare (Foto Ansa) – Serieanews.comIl ko di misura con il Bayer Leverkusen, seppur immeritato per le tante occasioni di gol create nel secondo tempo, ha raffreddato un pò l’entusiasmo e confermato come la continuità non sia certo il punto forte della compagine di Fonseca.che, a Firenze, non può permettersi altri passi falsi per non ritrovarsi già a -5 dal Napoli di Conte già certo di affrontare la pausa di ottobre al comando della classifica. (Serieanews)