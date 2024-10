Promozione Tre sfide avvincenti Ecco il programma

(Di domenica 6 ottobre 2024) Altro impegno casalingo per la Real Cerretese, che dopo la vittoriosa gara di Coppa Italia contro la Ginestra, oggi alle 15.30 ospita al Palatresi il Valdinievole Montecatini per la quinta giornata del girone A di. Finora il fortino biancoverde è risultato inespugnabile con 2 vittorie in altrettante gare ufficiali, ma la sfida odierna non sarà per niente facile a discapito della classifica. Nonostante i soli 3 punti in 4 gare, dove hanno già perso tre volte, i biancocelesti arriveranno infatti con grande spirito di rivalsa e con l’entusiasmo in crescita dopo aver passato mercoledì scorso il primo turno di coppa. Il ritorno in panchina di Fabbri sembra infatti aver dato una scossa ai valdinievolini, che in settimana hanno anche completato l’organico con l’inserimento del giovane esterno classe 2005 ex Zenith Prato, Buscema. (Sport.quotidiano)