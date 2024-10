Promozione Puglia girone B: arrivano due pareggi per Carovigno e Mesagne (Di domenica 6 ottobre 2024) Di seguito i risultati ottenuti dalle squadre brindisine nella quinta giornata del campionato di Promozione pugliese. Copertino-Carovigno 2-2 Mesagne-Leverano 1-1Promozione Puglia 2024/2025, la classifica del girone B Carovigno 13 (punti) Sava 11 Otranto 11 Terre di (Di domenica 6 ottobre 2024) Di seguito i risultati ottenuti dalle squadre brindisine nella quinta giornata del campionato dipugliese. Copertino-2-2-Leverano 1-12024/2025, la classifica del13 (punti) Sava 11 Otranto 11 Terre di (Brindisireport)

Brindisireport - Promozione Puglia girone B | arrivano due pareggi per Carovigno e Mesagne

Promozione Puglia, Leverano: dopo quasi tre anni torna il capitano Luciano Quarta - Il Leverano riabbraccia il capitano Luciano Quarta. L'attaccante classe 1981 torna a vestire la maglia bianconera dopo quasi tre anni: nella stagione 2021/2022 aveva messo a segno undici reti, facendo parte della rosa anche nell'annata precedente. Lunga è stata la sua carriera nella Salento... (Lecceprima)

Promozione Puglia, Massimo Alemanno ritorna alla Virtus Matino: sarà il nuovo direttore generale - Nei quadri dirigenziali della Virtus Matino è arrivato un ritorno di una vecchia conoscenza: Massimo Alemanno ricoprirà il ruolo di direttore generale del club, carica ricoperta già nella prima parte della stagione 2021. Nel corso della sua carriera Alemanno ha fatto parte degli staff di... (Lecceprima)

Promozione Puglia, Toma Maglie: Ensa Camara passa in prima squadra - La A. Toma Maglie è felice di comunicare il passaggio in prima squadra di Ensa Camara, terzino classe 2006 di nazionalità gambiana! Ensa, dopo aver iniziato la preparazione insieme all'under 19 giallorossa, viene chiamato in prima squadra da Mister Salvadore insieme a numerosi suoi compagni... (Lecceprima)

Promozione Puglia girone B: sorriso Otranto, la Virtus Matino piega il Maglie - Pareggi per Copertino e Leverano, rispettivamente contro Carovigno e Leverano. Sconfitta rocambolesca per il Trepuzzi, cadono anche Veglie e Rinascita Refugees ...(today)

