Nicola sul rigore alla Juve contro il Cagliari: “Luperto cade, come fa a dimenticare di avere braccia e mani?” (Di domenica 6 ottobre 2024) Il tecnico dei sardi solleva proteste per la valutazione fatta dal Var e dall'arbitro: "È una questione di biomeccanica, Luperto non aumenta l’ingombro in maniera volontaria". (Di domenica 6 ottobre 2024) Il tecnico dei sardi solleva proteste per la valutazione fatta dal Var e dall'arbitro: "È una questione di biomeccanica, Luperto non aumenta l’ingombro in maniera volontaria". (Fanpage)

Fanpage - Nicola sul rigore alla Juve contro il Cagliari: “Luperto cade, come fa a dimenticare di avere braccia e mani?”

Cagliari, Nicola sul rigore per la Juventus: "Come può Luperto dimenticarsi di avere due braccia mentre cade?" - Davide Nicola, allenatore del Cagliari reduce dal pareggio contro la Juventus, torna così su calcio di rigore assegnato in avvio ai bianconeri.... (Calciomercato)

Davide Nicola post Juve Cagliari: «Abbiamo compiuto una grande impresa. Sul CALCIO DI RIGORE…» - Ecco le parole dell’allenatore Ai microfoni di DAZN, l’allenatore Davide Nicola, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione sulla partita di Serie A Juve Cagliari. PAROLE – «Ho detto a tutti i giocatori che non era facile, sono stati davvero tutti bravi. L’importante è quello […]. Le DICHIARAZIONI ... (Calcionews24)

Nicola sul rigore alla Juve: «Come può un giocatore dimenticarsi di avere due braccia mentre cade?» - «Dal punto di vista tecnico a me non convince la scelta di dare un rigore del genere», ha detto Nicola. «Intanto è una questione di biomeccanica, se devo contendere un duello aereo con Vlahovic o Gatti, è ovvio che utilizzo le mani per darmi slancio. Sulla simulazione non c’è interpretazione, o ... (Ilnapolista)

Domenica amara per le sarde, sorride solo il Cagliari - Sassari Giornata con qualche spiraglio di luce e molte ombre per le principali rappresentanti dello sport isolano. La prima domenica di ottobre ha portato un pareggio di platino al Cagliari nella sett ...(lanuovasardegna)

Nicola sul rigore alla Juve contro il Cagliari: “Luperto cade, come fa a dimenticare di avere braccia e mani?” - Il tecnico dei sardi solleva proteste per la valutazione fatta dal Var e dall'arbitro: "È una questione di biomeccanica, Luperto non aumenta l’ingombro ...(fanpage)

Juventus Cagliari, il rossoblù Simone Scuffet DECISIVO in più di un’occasione - Juventus Cagliari: il portiere rossoblù Simone Scuffet è stato artefice di una grande prova. Ha subito un gol, ma su rigore Il Cagliari, di Davide Nicola, ha pareggiato 1-1- in trasferta contro la Juv ...(cagliarinews24)