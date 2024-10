Motocross delle Nazioni 2024 oggi | orari programma 6 ottobre tv streaming

(Di domenica 6 ottobre 2024) Ilsi disputerà domenica 6a Matterley Basin, in Gran Bretagna: dopo aver superato le qualifiche al decimo posto, a rappresentare l’Italia saranno Alberto Forato (MXGP), Andrea Bonacorsi (Open) ed Andrea Adamo (MX2), guidati dal team manager Thomas Traversini. Di seguito ilcompleto di domenica 6: alle 12.00 la Finale B determinerà l’ultima20qualificate, mentre le gare si disputeranno alle 14.10 (MXGP & MX2), alle 15.40 (MX2 & Open) ed alle 17.08 (Open & MXGP). Sarà possibile guardare ilin diretta tv su Rai Sport HD (per Gara 1 e Gara 3) ed Eurosport 2 HD (dalle 14.30 per Gara 1 e poi per Gara 2), in direttasu mxgp-tv. (Oasport)