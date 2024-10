Mensa scolastica: aperte iscrizioni on line. Si comincia il 14 ottobre (Di domenica 6 ottobre 2024) SAN VITO DEI NORMANNI - Tutto pronto a San Vito Dei Normanni per il servizio di refezione scolastica. L'amministrazione comunale attraverso la pagina Facebook ha annunciato l'apertura delle iscrizioni on line che potranno essere effettuate entro l'11 ottobre prossimo. La Mensa comincia il 14. Il (Di domenica 6 ottobre 2024) SAN VITO DEI NORMANNI - Tutto pronto a San Vito Dei Normanni per il servizio di refezione. L'amministrazione comunale attraverso la pagina Facebook ha annunciato l'apertura delleonche potranno essere effettuate entro l'11prossimo. Lail 14. Il (Brindisireport)

Brindisireport - Mensa scolastica | aperte iscrizioni on line Si comincia il 14 ottobre

Mensa scolastica: sospese temporaneamente le iscrizioni al servizio - FASANO - ll servizio pubblica istruzione e servizi scolastici del Comune di Fasano informa che da oggi, mercoledì 11 settembre, fino a domenica 15 settembre non sarà possibile effettuare la domanda di iscrizione al servizio Mensa scolastica per l'anno scolastico 2024/25. . . È obbligatoria per ... (Brindisireport)

Baronissi, al via le iscrizioni al Servizio Mensa Scolastica 2024/2025 - . Vi invitiamo a non aspettare l’ultimo momento per garantire la regolare attivazione del Servizio. L’iscrizione può essere effettuata online accedendo al portale ufficiale del Comune, nella sezione “Servizi Scolastici – iscrizioni”, utilizzando le credenziali SPID. Il Servizio è riservato ... (Zon)

Tpl e mensa scolastica. Al via le iscrizioni solo in modalità digitale - Sono attive fino al prossimo 15 settembre le iscrizioni per il trasporto e la refezione scolastica. In tutto il Comune ha adesso sette pulmini e sono 250 gli alunni delle scuole d’infanzia e primarie che lo scorso anno ne hanno usufruito. . Da quest’anno le iscrizioni devono essere effettuate ... (Lanazione)

Mensa scolastica: aperte iscrizioni on line. Si comincia il 14 ottobre - SAN VITO DEI NORMANNI - Tutto pronto a San Vito Dei Normanni per il servizio di refezione scolastica. L'amministrazione comunale attraverso la pagina Facebook ha annunciato l'apertura delle iscrizioni ...(brindisireport)

In valle Varaita al via servizi di doposcuola per alunni delle elementari, medie e prima superiore - Il termine ultimo per le iscrizioni è venerdì 11 ottobre ... inizio è previsto per venerdì 18 ottobre e prevede la possibilità di usufruire della mensa scolastica, previo il pagamento del buono pasto ...(cuneodice)

Conoscere il mondo con Intercultura: 15 studenti piacentini all’estero - INTERCULTURA, APERTE FINO AL 10 NOVEMBRE LE ISCRIZIONI PER STUDIARE ALL’ESTERO NEL 2025-26 - Domenica 27 ottobre, alle 10 alla Fondazione di Piacenza e ...(piacenzasera)