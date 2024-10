Mara Venier commenta Barbara d’Urso a Ballando con le Stelle (Di domenica 6 ottobre 2024) Come un anno fa, Mara Venier a Domenica In è tornata a dedicare un lungo spazio a Ballando con le Stelle. La conduttrice ha invitato Guillermo Mariotto, Luca Barbareschi, Francesco Paolantoni, Anna Lou Castoldi, Rossella Erra, Alba Parietti e Alessandra Mussolini per commentare l’ultima puntata dello show stellare di Milly Carlucci. Mara Venier, i commenti su Barbara d’Urso. Mara Venier ha fatto i suoi complimenti alla collega: “Ieri sera è andata in onda un’altra puntata di Ballando con le Stelle. Grande successo, più del 24% di share con 3,3 milioni di telespettatori, un grande successo di Rai Uno. Ed è stata la puntata evento con l’arrivo di Barbara d’Urso, è stata bravissima, dopo la vedremo, devo dire molto, molto brava. Ieri ha fatto la ballerina per una notta e ripeto, è stata molto brava. Se l’è cavata alla grande. (Di domenica 6 ottobre 2024) Come un anno fa,a Domenica In è tornata a dedicare un lungo spazio acon le. La conduttrice ha invitato Guillermo Mariotto, Luca Barbareschi, Francesco Paolantoni, Anna Lou Castoldi, Rossella Erra, Alba Parietti e Alessandra Mussolini perre l’ultima puntata dello show stellare di Milly Carlucci., i commenti suha fatto i suoi complimenti alla collega: “Ieri sera è andata in onda un’altra puntata dicon le. Grande successo, più del 24% di share con 3,3 milioni di telespettatori, un grande successo di Rai Uno. Ed è stata la puntata evento con l’arrivo di, è stata bravissima, dopo la vedremo, devo dire molto, molto brava. Ieri ha fatto la ballerina per una notta e ripeto, è stata molto brava. Se l’è cavata alla grande. (Biccy.it)

