Mai dire Blackout | La tazzina di caffè è salva, per ora (Di domenica 6 ottobre 2024) L’IA porta deflazione, dice il guru. Petrolio in altalena. Reti elettriche, boom in Asia. Rame, prezzi volatili. Le compagnie minerarie dipendono troppo dalla Cina. Ue, rinviato il regolamento deforestazione. (Di domenica 6 ottobre 2024) L’IA porta deflazione, dice il guru. Petrolio in altalena. Reti elettriche, boom in Asia. Rame, prezzi volatili. Le compagnie minerarie dipendono troppo dalla Cina. Ue, rinviato il regolamento deforestazione. (Laverita.info)

Mai dire Blackout | Petrolio e portuali nella campagna USA - Giù il prezzo del greggio: aiutino a Kamala? Gas, rischio inverno sui prezzi. Sciopero dei portuali USA minaccia le forniture. Smaltire le pale eoliche dismesse non è semplice. Continua a leggere . (Laverita.info)

Mai dire Blackout | Blackrock con Microsoft nell’energia per l’IA - Blackrock entra nel business dell’energia per l’IA, prezzi negativi dell’elettricità in Europa a livelli record, Chevron critica Biden-Harris per il blocco all’export LNG, Canada e Messico si buttano nella corsa dell’export di LNG. Continua a leggere . (Laverita.info)

Mai dire Blackout | Uranio, a rischio l’export dalla Russia - Putin minaccia di bloccare l’export di Uranio, la Spagna si schiera contro di dazi europei sull’auto cinese, Cina costretta ad investire nei paesi emergenti per evitare i dazi, Germania e Volkswagen crisi gemelle. Continua a leggere . (Laverita.info)