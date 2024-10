L'Olimpia debutta in casa dominando Sassari. Messina: "Abbiamo spinto forte" (Di domenica 6 ottobre 2024) L’Olimpia battezza l’esordio casalingo battendo Sassari 100-75 in una partita dominata praticamente dal quinto minuto in avanti. Un bel modo di celebrare una giornata speciale, davanti alla tifoseria milanese, nel giorno dell’omaggio a Coach Dan Peterson per la sua ammissione alla FIBA Hall of (Di domenica 6 ottobre 2024) L’battezza l’esordiolingo battendo100-75 in una partita dominata praticamente dal quinto minuto in avanti. Un bel modo di celebrare una giornata speciale, davanti alla tifoseria milanese, nel giorno dell’omaggio a Coach Dan Peterson per la sua ammissione alla FIBA Hall of (Milanotoday)

Milanotoday - L'Olimpia debutta in casa dominando Sassari. Messina: "Abbiamo spinto forte"

Olimpia, primo ruggito: Sassari dominata 100-75 - Si sblocca l'Olimpia Milano, trova il primo successo che celebra il 31esimo scudetto di fronte al proprio pubblico con una ampia vittoria contro Sassari per 100-75. Assist: MI 21 (Dimitrijevic 6); SS 15 (Cappelletti 4). L'energia nel reparto esterni arriva da Stefano Tonut e la sue scorribande ... (Sport.quotidiano)

Basket, vittorie esterne per Tortona, Trieste e Brescia in Serie A. L’Olimpia Milano reagisce contro Sassari - Nel quarto conclusivo l’Openjobmetis cede di schianto senza più riuscire a risalire la china, con Tortona che non si distrae, sfonda quota cento punti e chiude sul punteggio di 95-105 per la seconda vittoria in Campionato! TOP SCORER Varese: Mannion 32, Hands, 12, Alviti e Gray 11 Tortona: Kuhse ... (Oasport)

LIVE – Olimpia Milano-Sassari 94-69: Serie A1 2024/2025 basket (DIRETTA) - . La palla a due è fissata alle ore 18:15 di domenica 6 ottobre sul parquet dell’Unipol Forum, con Sportface che vi fornirà il LIVE di Olimpia Milano-Sassari aggiornato in tempo reale. Non è partita al meglio la stagione per gli uomini di coach Messina, i quali, dopo aver vinto la Supercoppa, ... (Sportface)

L'Olimpia debutta in casa dominando Sassari. Messina: "Abbiamo spinto forte" - L'EA7 ha segnato 57 punti nel primo tempo e amministrato la ripresa con un occhio ai minuti dei singoli oltre che all’equilibrio dei quintetti ...(milanotoday)

La Dinamo delude ancora: travolta a Milano - La squadra sassarese perde 100-75 in casa dei campioni d’Italia dell’Olimpia. Si salvano Fobbs, Halilovic e Bendzius ...(lanuovasardegna)

Dinamo, sconfitta pesante a Milano - La Dinamo Sassari è stata sconfitta per 100 a 75 a Milano dall'Olimpia. Il match è stato dominato dai lombardi che hanno amministrato il largo vantaggio fino all'ultimo quarto. Sono state 4 le partite ...(rainews)