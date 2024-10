Lo sfratto a Pesaro diventa un caso | per la donna invalida si muove Rai 1

(Di domenica 6 ottobre 2024), 6 ottobre 2024 – Se non ci saranno contrordini ildi Monica Caroni, la 59enne sfrattata ieri dalla abitazione di via Giansanti, con l’aiuto anche della forza pubblica, prende una ribalta nazionale. Perché il legale della, che èal 100% per una sclerosi multipla, è stato contattato dalla redazione di una trasmissione di Rai 1 molto popolare come “Affari italiani”. Se non ci saranno contrordini, il collegamento è stato messo in scaletta per domani pomeriggio con interviste sia alla stessa professionista che al suo avvocato. Unoquello dell’altro ieri che è durato 7 ore con intervento della polizia, dei vigili del fuoco e che nel corso della giornata ha visto alternarsi davanti all’abitazione di via Giansanti anche tre ambulanze, una del 118 e due della Croce Rossa. (Ilrestodelcarlino)