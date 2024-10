LIVE Berrettini-Rune, ATP Shanghai 2024 in DIRETTA: si riparte dopo il rinvio (Di domenica 6 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Per il momento è tutto con la nostra DIRETTA LIVE testuale. Appuntamento a domani per seguire insieme la partita. 13.14 Berrettini-Rune si giocherà domenica 6 ottobre: secondo match dalle ore 6.30 sul Grandstand 2, dopo la conclusione di Dimitrov-Bergs (si riparte da 6-3, 2-4, 30-15). 13.11 La sfida tra Matteo Berrettini ed Holger Rune non si giocherà oggi! Il programma sui campi esterni di Shanghai è stato completamente cancellato a causa della pioggia. 11.44 Non si riprenderà a giocare prima delle 12.30 orario italiano. Le previsioni meteo per Shanghai sono pessime e non lasciano presagire nulla di buono. 11.08 La pioggia interrompe il match tra Dimitrov e Bergs sul punteggio di 6-3, 2-4 con il belga avanti 30-15 nel settimo gioco. I due giocatori sono ora rientrati negli spogliatoi. 10. (Di domenica 6 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPer il momento è tutto con la nostratestuale. Appuntamento a domani per seguire insieme la partita. 13.14si giocherà domenica 6 ottobre: secondo match dalle ore 6.30 sul Grandstand 2,la conclusione di Dimitrov-Bergs (sida 6-3, 2-4, 30-15). 13.11 La sfida tra Matteoed Holgernon si giocherà oggi! Il programma sui campi esterni diè stato completamente cancellato a causa della pioggia. 11.44 Non si riprenderà a giocare prima delle 12.30 orario italiano. Le previsioni meteo persono pessime e non lasciano presagire nulla di buono. 11.08 La pioggia interrompe il match tra Dimitrov e Bergs sul punteggio di 6-3, 2-4 con il belga avanti 30-15 nel settimo gioco. I due giocatori sono ora rientrati negli spogliatoi. 10. (Oasport)

LIVE Coppa Agostoni 2024 in DIRETTA: partenza alle 12.30 a Lissone, Hirschi favorito - 10 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Coppa Agostoni 2024. Dopo l’ultima ascesa del Lissolo si uscirà dal circuito per involarsi verso il traguardo posto a Lissone. 5 km al 5. Dopo circa 20 chilometri i corridori entreranno in un circuito di 28 km ... (Oasport)

LIVE Parigi-Tours 2024 in DIRETTA: Philipsen e Pedersen favoriti - L’ultimo italiano a vincere questa competizione è stato Matteo Trentin nel 2017 e nel 2015, rispettivamente in casa Quick-Step e prima sotto l’egida Etixx-Quick Step. Il belga, classe ’98, arriva fresco fresco da una vittoria in volata alla Sparkassen Münsterland Giro del 3 ottobre e quest’anno è ... (Oasport)

LIVE Arnaldi-Medvedev, ATP Shanghai 2024 in DIRETTA: pochi minuti al match del ligure - Autore di una stagione solida ma altalenante, l’azzurro punta ad un risultato di prestigio in questo finale di 2024. La sfida di terzo turno del Masters 1000 di Shanghai tra Matteo Arnaldi ed il russo Daniil Medvedev sarà il primo incontro sul Campo Centrale alle 6. 30 italiane. Buongiorno e ... (Oasport)