Lago di Como due imbarcazioni soccorse in poche ore dalla Guardia Costiera

(Di domenica 6 ottobre 2024) Musso (), 6 ottobre 2024 – A causa dell’improvviso cambiamento in peggio delle condizioni meteo, laieri pomeriggio è intervenuta in soccorso di quattro persone, in due distinte operazioni. La prima chiamata è arrivata alla Sala Operativa da parte di un diportista che non riusciva a manovrare per problemi al timone con la sua barca a vela, poi raggiunta dopo pochi minuti dal GC B175, già in attività di pattugliamento nell’alto, che li ha assistiti fino a Musso. Il secondo intervento, è invece avvenuto in centro, dove icoste hanno avvistato una barca alla deriva e in balia delle onde con due persone a bordo: si trattava di due giovani donne inglesi, che avevano noleggiato la barca in mattinata, e non erano più in grado di condurlo, infreddolite e in evidente difficoltà. (Ilgiorno)