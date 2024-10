Jasmine Paolini perde una posizione nel ranking WTA: sorpasso di Gauff, si allontana il record di Francesca Schiavone (Di domenica 6 ottobre 2024) Sarà necessario raschiare il barile. Jasmine Paolini si è consolata nel torneo di doppio a Pechino (Cina) insieme a Sara Errani. La conquista del titolo di doppio nel torneo 1000 cinese ha un significato speciale, in quanto le azzurre hanno conquistato l’accesso ufficialmente nelle WTA Finals riservato alle coppie. Una stagione eccezionale per le due tenniste italiane, visti i quattro titoli stagionali e citando soprattutto l’oro a Cinque Cerchi. Tuttavia Paolini, con la sconfitta nel terzo turno per mano della polacca Magda Linette nel singolare, ha perso l’occasione di migliorare la propria classifica mondiale. La toscana è parsa decisamente stanca, ancor più di quello che era accaduto negli ottavi degli US Open 2024 contro la ceca Karolina Muchova. Per una tennista delle caratteristiche dell’azzurra, la dinamicità è essenziale. (Di domenica 6 ottobre 2024) Sarà necessario raschiare il barile.si è consolata nel torneo di doppio a Pechino (Cina) insieme a Sara Errani. La conquista del titolo di doppio nel torneo 1000 cinese ha un significato speciale, in quanto le azzurre hanno conquistato l’accesso ufficialmente nelle WTA Finals riservato alle coppie. Una stagione eccezionale per le due tenniste italiane, visti i quattro titoli stagionali e citando soprattutto l’oro a Cinque Cerchi. Tuttavia, con la sconfitta nel terzo turno per mano della polacca Magda Linette nel singolare, ha perso l’occasione di migliorare la propria classifica mondiale. La toscana è parsa decisamente stanca, ancor più di quello che era accaduto negli ottavi degli US Open 2024 contro la ceca Karolina Muchova. Per una tennista delle caratteristiche dell’azzurra, la dinamicità è essenziale. (Oasport)

